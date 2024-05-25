Эксперт раскрыл, перерастут ли учения Китая у Тайваня в военный конфликт Эксперт Оу Сифу: учения КНР возле Тайваня вряд ли перерастут в военный конфликт

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Переход учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня в вооруженный конфликт маловероятен, заявил ТАСС глава Центра по исследованию политики, ВС и концепций боевых действий Китая при Институте нацобороны и безопасности Тайваня Оу Сифу. Сдерживающим фактором в этом вопросе являются США, которые пытаются ограничить доступ КНР к передовым технологиям, чтобы сдержать развитие Пекина.

Однако я не думаю, что эти акции военного принуждения Китая смогут преодолеть порог войны. Тактика серой зоны по своей сути применяется постепенно, шаг за шагом, — считает эксперт.

Народно-освободительная армия Китая 23 мая дала старт военным учениям «Совместный меч — 2024А» в районе Тайваня. В рамках маневров ВВС КНР задействовали несколько бомбардировщиков для имитации ударов по целям вблизи острова. Отмечается, что воздушные суда выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что масштабные военные учения Пекина в районе Тайваня не говорят о планах Китая провести операцию по скорейшему взятию острова под контроль. Он считает, что силовой вариант решения конфликта возможен, только если в ситуацию вмешаются извне.