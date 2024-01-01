Число жертв землетрясений в Японии выросло до четырех

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Не менее четырех человек погибли в префектуре Исикава в результате землетрясений, произошедших в центральной части Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местное правительство. Также порядка 30 человек пострадали в Исикаве и других префектурах.

Кроме того, серия мощных катаклизмов привела к разрушению более 30 деревянных домов и жилых построек. Электричество отключилось как минимум в 32,5 тысячах домов.

Ранее в префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 5,7. Кроме того, они спровоцировали цунами, которое дошло до побережья — были зафиксированы волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма они достигли 80 сантиметров. Также сообщается о волнах высотой 40 сантиметров в префектуре Ниигата.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Также подземный катаклизм магнитудой 6,2 ранее зафиксировали в Китае. В результате землетрясения, произошедшего в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе страны, погиб 151 человек.