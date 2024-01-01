В Японии происходит череда мощных землетрясений На западе Японии произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7

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Череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощущаются в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

Существует угроза мощного цунами. Людям, проживающим в прибрежных районах или вдоль рек, следует немедленно эвакуироваться в безопасное место, — предупредило агентство.

Ранее шаманы из Сибири предсказали мощные катаклизмы в мире в 2024 году. Согласно словам алтайского шамана Артема Игнатенко, глобальные катастрофы в наступившем году обойдут Россию стороной. В свою очередь азербайджанский экстрасенс и целитель Зираддин Рзаев объявил, что 2024 год будет тяжелым для человечества.

31 декабря в турецкой провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке страны, произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 4,4. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что землетрясение было зарегистрировано в районе города Юксекова, граничащего с Ираном с населением свыше 119 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.