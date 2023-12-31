Число жертв землетрясения на северо-западе Китая превысило 150 человек

Фото: Feng Yanrong/XinHua/Global Look Press

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе Китая, достигло 151 человека, сообщило «Синьхуа». Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали 18 декабря.

По последней информации, в провинции Ганьсу погибшими числятся 117 человек, в провинции Цинхай стихия унесла жизни 34 человек. Ранее сообщалось о 148 погибших.

По данным Евразийского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился примерно в 100 километрах от города Ланьчжоу, в котором проживает три миллиона человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

19 декабря президент РФ Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении. Путин направил китайскому лидеру телеграмму, в которой указал, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия.

27 декабря на юге Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщала Единая геофизическая служба РАН. Эпицентр находился в заливе Петра Великого недалеко от островных территорий Владивостока. Землетрясение произошло на глубине 520 км, что не позволило жителям Владивостока ощутить его.