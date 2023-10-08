Число жертв постоянно растет: фото последствий землетрясения в Афганистане

Фото: AP/ТАСС

Землетрясение в Афганистане

7 октября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Число жертв землетрясения в провинции Герат составило по меньшей мере 2445 человек, пострадали 2440, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. В результате подземных толчков пострадали жители 20 деревень, разрушены 1983 здания.

Министерство обороны во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) направило 10 спасательных бригад в районы, затронутые стихийным бедствием. Специалисты займутся разбором завалов и поиском выживших.

Иранское общество Красного Полумесяца направило в Афганистан 10 групп спасателей и гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Речь идет о 50 специалистах из провинций Хорасан-Резави, Северный Хорасан и Южный Хорасан. В Афганистан доставят груз гуманитарной помощи, включающий 500 палаток, тысячу ковров, четыре тысячи одеял и 500 продуктовых наборов.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на главу политического офиса талибов в Дохе Мохаммада Сохаила Шахина, что «Талибан» намерен попросить международное сообщество о помощи. В частности, правительство Афганистана рассчитывает получить поддержку в виде еды, палаток и медикаментов.

Произошедшее в Афганистане землетрясение находится на втором месте по числу жертв за всю историю страны, отмечает ТАСС. В 1998 году в северо-восточной провинции Тахар в результате подземных толчков погибли свыше 4 тысяч человек.

Кадры последствий землетрясения в Афганистане — в фотогалерее NEWS.ru.