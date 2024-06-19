Церемонию встречи Путина с флагами и шарами в Пхеньяне показали на видео Пресс-служба Кремля показала видео церемонии встречи Путина в Пхеньяне

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Президента России Владимира Путина встретили на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне сотни северокорейцев с российскими флагами и шарами, видео опубликовала пресс-служба Кремля. Мероприятие прошло перед официальной встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В Пхеньяне на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, — следует из сообщения.

Кадры с площади Ким Ир Сена также были опубликованы РИА Новости. На них видно, что участие в церемонии встречи российского лидера приняло большое количество человек.

Ранее Путин рассказал, что взаимодействие между Россией и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга. В обращении к Ким Чен Ыну российский лидер подчеркнул, что искренне рад воспользоваться его приглашением и возможностью посетить Северную Корею.

До этого глава государства указал, что Россия ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой Соединенных Штатов. Вместе с этим Путин поблагодарил главу Северной Кореи за поддержку российской политики, в том числе касаемо конфликта на Украине.

Как сообщалось ранее, глава РФ намерен возложить венок к монументу «Освобождение» и поприсутствовать на организованном корейской стороной торжественном концерте. В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан.