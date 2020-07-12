Церемонию похорон мэра Сеула проведут онлайн из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b13e0e9e-c42b-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Церемония прощания со скончавшимся мэром Сеула Пак Вон Суном пройдёт в режиме онлайн в соответствии с мерами по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил член похоронного комитета в столице Южной Кореи Пак Хон Гын, также являющийся председателем правящей Демократической партии.

Прощание с мэром начнётся 13 июля в 08:30 по местному времени. Немногим ранее его тело, находящееся сейчас в больнице Сеульского национального университета, передадут мэрии.

Физически на церемонии смогут поприсутствовать максимум 100 человек, включая родственников Пак Вон Суна, членов гражданских групп, высокопоставленных городских чиновников и представителей Демократической партии. Процессию будут показывать в прямом эфире через официальные каналы правительства Сеула и радиостанции TBS на YouTube.

Исходя из имеющегося регламента захоронения мэра, похороны продлятся пять дней. После этого тело политика кремируют в крематории Сеульского мемориального парка, а прах отвезут в провинцию Кёнсан-Намдо, в которой Пак Вон Сун родился.

На данный момент место общественного поклонения памяти покойного мэра возле здания администрации посетили почти 11,5 тысячи человек. Каждый из них был обязан соблюдать норму социального дистанцирования, проверять температуру тела и использовать средства индивидуальной защиты. Также более 640 тысяч человек «возложили» виртуальные цветы к онлайн-мемориалу в честь Пак Вон Суна, сообщает Yonhap News.

Тело политика обнаружили рядом с одним из городских парков. Южнокорейская полиция не нашла следов насильственной смерти на теле мэра Сеула.

Ранее, 8 июля 2020 года, бывшая секретарь главы подала иск в суд о домогательствах Пак Вон Суна. По словам секретарши, мэр домогался её и отправлял личные фотографии. Свои снимки он присылал ей с помощью мессенджера Telegram. Женщина приложила историю переписки в качестве доказательств. Она также добавила, что Вон Сун домогался не только её. Полицейские намеревались вызвать его на допрос, однако на следующий день он исчез, а дома оставил записку.