Более 130 человек умерли от жары в Токио

https://static.news.ru/photo/c5a29d1a-e2b6-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Число умерших от жары в Токио превысило 130 человек. С 12 по 19 августа 2020 года жертвами жары стали 28 японцев.

Как сообщил японский телеканал NHK, как правило, умирают от жары люди старше 50 лет, часто возраст жертв превышает 70 лет. Кроме того, умершие чаще всего находились дома, нигде не работали и у них не был установлен кондиционер, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за эту неделю, с 17 августа 2020 года, температура воздуха в городе Хамамацу в префектуре Сидзуока прогрелся до 41,1 градуса тепла. Таким образом, неделя стала самой жаркой за лето 2020 года, а температура повторила исторический максимум за последние два года.

При этом обычно жаркая погода в Японии наблюдается в середине лета, в июле, после сезона дождей. Однако в этом году весь июль были интенсивные осадки, а сам месяц был довольно пасмурным.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году, по состоянию на 14 августа, от жары в Японии умерли 23 человека. Сообщалось, что в некоторых регионах страны температура воздуха достигала 39 градусов тепла.