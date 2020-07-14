Ярмарка современного искусства Cosmoscow опубликовал список участников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Одним из первых посетителей стала министр культуры России Ольга Любимова. Экскурсию для неё провели директор учреждения Марина Лошак и куратор выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ...