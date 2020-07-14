Ярмарка современного искусства Cosmoscow опубликовал список участников

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников. Мероприятие пройдёт с 11 по 13 сентября в Гостином Дворе в Москве.
В событии поучаствуют более 50 российских галерей, среди которых — «11.12», ArtTube Editions, Peres Projects, Temnikova & Kasela, Artwin, Fabula, XL Gallery, Fragment Gallery, Jart, «Галерея Марины Гисич», «Сцена/Szena» и «Х.Л.А.М.»,
В экспертный совет вошли основатели некоторых из представленных галерей. Среди них – Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт (Peres Projects), Ольга Темникова (Temnikova & Kasela) и Елена Селина (XL Gallery).
Несмотря на все трудности, с которыми мы все столкнулись в этом году, наши постоянные участники снова с нами. Cosmoscow 2020 не только пройдёт в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе, — заявила сооснователь и директор ярмарки Маргарита Пушкина.
Как писал NEWS.ru, Музей современного искусства «Гараж» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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