Музей «Гараж» продлил несколько выставок из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/928d6318-9b64-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Музей современного искусства «Гараж» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Дополнительные даты получит экспозиция «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985», основанная на архивной коллекции музея, сообщает ТАСС. Посетители по-прежнему смогут увидеть проект «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969«, подготовленный «Гаражом» совместно с самаркандским художественным критиком Алексеем Улько и российской художницей Александрой Сухаревой.

Третьей выставкой, которую продлили, стала совместная работа дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи из компании Atelier E.B под названием «Прохожий»

Агентство отмечает, что «Гараж» стал первым из российских музеев, объявившим о закрытии из-за распространения коронавируса. Он закрыл двери для посетителей 14 марта.

Как писал NEWS.ru, «Гараж» после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией. Директор музея Антон Белов рассказал, что рассматривает возможность снизить стоимость посещения.