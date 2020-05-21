Музей «Гараж» продлил несколько выставок из-за пандемии

Музей современного искусства «Гараж» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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Третьей выставкой, которую продлили, стала совместная работа дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи из компании Atelier E.B под названием «Прохожий»
Агентство отмечает, что «Гараж» стал первым из российских музеев, объявившим о закрытии из-за распространения коронавируса. Он закрыл двери для посетителей 14 марта.
Как писал NEWS.ru, «Гараж» после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией. Директор музея Антон Белов рассказал, что рассматривает возможность снизить стоимость посещения.
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