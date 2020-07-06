В Петергофе появится музей мирового садово-паркового искусства

https://static.news.ru/photo/e188c11a-c035-11ea-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Государственный музей-заповедник «Петергоф» планирует создать музей садово-паркового искусства в 2021 году. Он будет расположен в Большой оранжерее Нижнего парка.

Директор учреждения Елена Кальницкая рассказала, что экспозиция будет создаваться на основе архивных материалов, собранных сотрудниками музея-заповедника, передаёт ТАСС.

У нас нашлись две сотрудницы из фондового отдела, и они с таким энтузиазмом, с интересом, с любовью стали заниматься архивными работами. Они очень много успели прочесть и сделать во время карантина: они нашли документы, что сажали в парках Петергофа, как привозились растения из-за границы, — сказала Кальницкая.

По её словам, в ещё нет Европе нет музеев истории паркового дела, и в Петергофе самое место такому центру.

3 июля «Петергоф» открыл сезон фонтанов. Их запуск пришлось отложить в конце апреля из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.