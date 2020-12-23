В музее спорта нашли кубок с портретом Ленина и царскими рубинами

https://static.news.ru/photo/9eadf444-44f8-11eb-979a-fa163e074e61_660.jpg Государственный музей спорта Фото: museumsport.ru

В Государственном музее спорта в процессе реставрации выяснили, что один из наградных кубков СССР некогда был ювелирным предметом царской России. Как рассказали NEWS.ru в учреждении культуры, драгоценные материалы были спрятаны под толстым слоем краски и изображениями Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Этот серебряный кубок — настоящий антикварный шедевр: среди камней в кабошонах четыре рубина, а в материале навершия — кость мамонта. Безусловно, он займёт достойное место в нашей богатой коллекции, — сказала директор музея Елена Истягина-Елисеева.

В музее подчеркнули, что в СССР в 20–30-е годы не было специальных спортивных наград, поэтому под них маскировали ювелирные изделия царской России. Например, в фонде учреждения несколько лет назад обнаружили серебряную вазу работы мастерской Карла Фаберже.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве открыли «Музей самоизоляции». Выставка состоит из четырёх разделов: «Паника», «Пик», «Плато» и «После».