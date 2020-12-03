В Москве заработал «Музей самоизоляции»

https://static.news.ru/photo/af064d8a-3578-11eb-94cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Музей самоизоляции» начала работу в Москве. С 3 декабря до 15 января её посещение возможно только в онлайн-формате.

С середины января и до 14 марта экспозицию можно будет увидеть в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2), который ведёт данный проект совместно с галереей «Триумф».

«Музей самоизоляции» начал создаваться летом. Тогда в «Триумфе» открылась выставка о пандемии под названием «Чрезвычайное положение». После этого начался сбор экспонатов, а также историй о самоизоляции.

Выставка состоит из четырёх разделов. Первый из них — «Паника» — рассказывает о начале самоизоляции, дефиците продуктов и переходе на удалённую работу. Второй раздел получил название «Пик». Он посвящён работе врачей, волонтёров, курьеров.

Раздел «Плато» рассказывает о периоде превращения пандемии в рутину и постепенного смягчения ограничительных мер, а «После» — посвящён различным слухам, неопределённости и артефактам второй волны.

Экспозицию составляют инсталляции, дневники, графические работы, видеозаписи, самодельные маски, украшения, а также истории россиян во время самоизоляции. Пополнение выставки продолжается, сообщает РИА Новости.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 28,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 29,5 тысячи пациентов, скончались 554 человека. Всего по стране с начала пандемии заболели более 2,37 млн человек. Из них выздоровели свыше 1,897 млн. Жертвами инфекции стали 41,6 тысячи россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что психиатр дал рекомендации, как «не сойти с ума» в период дистанционной работы. По словам специалиста, для этого необходимо уделить повышенное внимание самоорганизации, а также хорошим подспорьем будет поддержка домочадцев.