В Лондоне нашли картину Рубенса стоимостью $4,3 млн под вековым слоем пыли

https://static.news.ru/photo/71d70bc2-bf97-11ea-9a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA/TASS

Специалисты аукционного дома Sotheby's обнаружили в Лондоне картину «Портрет Леди» фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Работу могут оценить в $4,3 млн.

Полотно, созданное в XVII веке, находилось в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, когда приобрёл неназванный коллекционер всего за $97,2 тыс, сообщает Independent. В 1902 году «Портрет Леди» в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Со временем авторство картины было забыто, из-за чего следующие 100 лет она пылилась в одной из частных коллекций. Кроме того, ранее предполагалось, что картина была создана одним из помощников мастера, однако сейчас эксперты определили, что её автор именно Рубенс.

Rubens painting worth 3.5m revealed under 140 years of dirt and varnish https://t.co/Ek2IUVE8R2 — The Independent (@Independent) July 6, 2020

Она была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесён старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса, — глава департамента картин старых мастеров Sotheby's Эндрю Флетчер.

Сейчас владелец картины намерен её продать. Её выставят на торги 29 июля, предварительная стоимость составит от $3,1 млн до $4,3 млн. Это будут первые крупные торги в Великобритании с момента объявления карантина в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, испанский арт-дилер Кристиан Лопес заявил, что обнаружил картину Фриды Кало «Раненый стол», которая сейчас находится в хранилище в Лондоне. Полотно считается пропавшим с 1955 года.