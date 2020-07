В Лондоне нашли картину Рубенса стоимостью $4,3 млн под вековым слоем пыли

Полотно, созданное в XVII веке, находилось в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, когда приобрёл неназванный коллекционер всего за $97,2 тыс, сообщает Independent. В 1902 году «Портрет Леди» в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Со временем авторство картины было забыто, из-за чего следующие 100 лет она пылилась в одной из частных коллекций. Кроме того, ранее предполагалось, что картина была создана одним из помощников мастера, однако сейчас эксперты определили, что её автор именно Рубенс.

