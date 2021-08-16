В Англии изуродовали граффити Бэнкси

Не успел уличный художник Бэнкси подтвердить авторство 10 своих работ, обнаруженных в городах на восточном побережье Англии, как одну из них изуродовали. Речь идёт о граффито, на котором была изображена довольная крыса, лежащая с коктейлем на шезлонге, сообщает Sky News.

Работа была сделана в городе Лоустофт, расположенном в английском графстве Суффолк. Вандал испортил творение Бэнкси, неаккуратно закрасив его белой краской. Правоохранители поймали его прямо на месте преступления. По каким причинам он захотел перекрыть граффити, не сообщается.

The artwork, of a rat sitting on a deckchair, appeared on a beach in Lowestoft last week https://t.co/DRlrJYc5Dh — Sky News (@SkyNews) August 16, 2021

Напомним, что новые работы Бэнкси начали появляться в городах графств Норфолк и Саффолк (Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде) неделю назад. Местные жители сразу предположили: изображения сделаны Бэнкси. Однако подтверждение этому появилось только накануне.

Ранее сообщалось, что власти британского города Лоустофта уничтожили часть новой работы Бэнкси. Чиновники заметили очередные граффити и успели убрать лист гофрированного железа, который являлся частью работы.

Бэнкси давно стал одной из самых загадочных фигур современного искусства. Никто даже не знает, как он выглядит, так как художник сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром только через своего официального представителя. Российский художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru даже предположил, что Бэнкси — это «мифическое существо под названием "снежный человек"», которого, скорее всего, не существует. Работы художника известны точностью и креативностью образов и выделяются среди других парадоксальным мышлением художника.