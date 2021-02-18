У нас была творческая связь: Светлана Немоляева об Андрее Мягкове

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала новость о смерти актёра Андрея Мягкова. Собеседница NEWS.ru отметила, что их связывали творческие, но не дружеские отношения. По словам актрисы, это был один из лучших её партнёров на съёмочной площадке
Те фильмы, которые нас связывали — это было большое счастье. Он был потрясающий партнёр, а в нашей жизни актерской хороший партнёр — это редкость. Он был удивительный, понимающий, одарённый человек. Помимо того, что он глубоко понимал тебя, он был ещё импровизатором и вёл работу творческую в таком направлении, которую если ты подхватишь, то это давало замечательный результат. Думаю, поэтому его так любил Рязанов и давал столько фильмов. У меня еще с «Иронии судьбы» началась с ним творческая связь, были пробы, «Служебный роман» и «Гараж» — это был подарок судьбы.
Народная артистка РСФСР также выразила соболезнования родным и близким Мягкова.
Я очень горюю и сожалею, что он ушёл из жизни и не порадует нас своими работами. Я сожалею об этом и передаю слова сочувствия его семье и родным, театру, в котором он столько служил. И очень жалею, что в кино мы его не увидим. Но память о нём, будет самая светлая и чудесная
Ранее стало известно, что на 83-м году жизни скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков.