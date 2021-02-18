У нас была творческая связь: Светлана Немоляева об Андрее Мягкове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третьяковская галерея в 2020 году смогла выполнить все планы по реставрации несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, заявила NEWS.ru гендиректор выставочного пространства Зельфира Трегулова.

Всё, что запланировали в плане реставрации и многих других работ на 2020 год, мы выполнили, а научные сотрудники прекраснейшим образом работали из дома в удалённом доступе. И за это время...