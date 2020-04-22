На «Девушку с проколотым ухом» Бэнкси надели медицинскую маску

https://static.news.ru/photo/48df76c6-84a2-11ea-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/GeorgeFergusonx

В Великобритании неизвестные «надели» медицинскую маску на мурал анонимного художника Бэнкси «Девушка с проколотым ухом». Артист нанёс рисунок в на одну из стен в своём родном городе Бристоль в 2014 году.

Предположительно, авторы обновлённой версии изображения решили таким образом напомнить горожанам о важности личной защиты во время пандемии коронавируса, отмечает «Би-би-си». Сам Бэнкси пока что никак не комментировал изменения, внесённые в его граффити.

Мурал Бэнкси — это пародия на известную картину «Девушка с жемчужной серёжкой» нидерландского художника Яна Вермеера, написанную примерно в 1665 году. В версии британца у девушки вместо украшения — сигнализационный динамик, закреплённый на стене здания.

Как писал NEWS.ru, Бэнкси решил затронуть тему самоизоляции в своей новой работе. Художник создал арт-объект у себя дома. Он украсил свою ванную комнату рисунками крыс, которые устроили хаос.