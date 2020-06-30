Музей в Санкт-Петербурге начал собирать экспонаты для выставок о COVID-19

Военно-медицинский музей в Петербурге объявил о сборе экспонатов для будущих экспозиционных проектов, рассказывающих о пандемии коронавируса.
Учреждение
Память о сегодняшнем дне мы оставим для следующих поколений, — говорится в сообщении.
Сейчас в музее находится около полмиллиона экспонатов, связанных с историей медицины. Кроме того, есть коллекция, показывающая историю борьбы с эпидемиями и пандемиями, начиная с древнейших времен.
Как писал NEWS.ru, государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планирует провести выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники