Музей «Гараж» готовит выставку о глобальной пандемии

https://static.news.ru/photo/0105c04a-c777-11ea-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: garagemca/instagram.com

Музей современного искусства «Гараж» открыл приём заявок на участие в выставке, посвящённой глобальной пандемии коронавируса и её последствиям. Экспозиция носит внеплановый характер.

«Гараж» принимает заявки как по уже завершённым проектам, так и по тем, что находятся в разработке, сообщили организаторы. Обращение можно отправить до 1 сентября.

В письме должно быть указано краткое резюме авторов, портфолио, если оно есть, описание проектов и их фотографии, эскизы и другие детали.

Результаты отборочного этапа станут известны до 1 ноября. Отобранные работы выставят в феврале—марте 2021 года. Всего будет показано 20–25 проектов. Авторы работ получат гонорары и помощь в организации.

Ранее Музей Москвы объявил о начале сбора личных историй, документальных свидетельств, артефактов участников от «свидетелей событий весны 2020 года», которые посвящены режиму изоляции, введённому в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.