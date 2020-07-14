Музей Москвы начал собирать артефакты и истории о самоизоляции

Музей Москвы объявил о начале сбора личных историй, документальных свидетельств, артефактов участников от «свидетелей событий весны 2020 года», которые посвящены режиму изоляции, введённому в связи с пандемией коронавируса.
Любой желающий может прислать фотографии, видео, дневники, личные вещи и талисманы, которые ассоциируются с карантином. Подробнее
Мы решили зафиксировать и сохранить реальные истории и впечатления — всё то, что происходило с городом и горожанами. У каждого из нас был разный опыт самоизоляции: кто‑то болел, кто‑то переживал за близких, кто‑то погрузился в творчество, а кто‑то — в панику; для кого‑то время карантина стало продуктивным, а кто‑то не смог продолжать работать или учиться, — говорится в сообщении организаторов.
Заявки принимаются до 31 августа 2020 года по адресу isolation@mosmuseum.ru. По итогам сбора музей Москвы обещает подготовить онлайн-проект и выставку.
Ранее Военно-медицинский музей в Петербурге объявил о сборе экспонатов для будущих экспозиционных проектов, рассказывающих о пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
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