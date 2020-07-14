Музей Москвы начал собирать артефакты и истории о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e3dad290-c5cc-11ea-bcfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей Москвы/facebook.com

Музей Москвы объявил о начале сбора личных историй, документальных свидетельств, артефактов участников от «свидетелей событий весны 2020 года», которые посвящены режиму изоляции, введённому в связи с пандемией коронавируса.

Любой желающий может прислать фотографии, видео, дневники, личные вещи и талисманы, которые ассоциируются с карантином. Подробнее ознакомиться с правилами акции можно на сайте музея.

Мы решили зафиксировать и сохранить реальные истории и впечатления — всё то, что происходило с городом и горожанами. У каждого из нас был разный опыт самоизоляции: кто‑то болел, кто‑то переживал за близких, кто‑то погрузился в творчество, а кто‑то — в панику; для кого‑то время карантина стало продуктивным, а кто‑то не смог продолжать работать или учиться, — говорится в сообщении организаторов.

Заявки принимаются до 31 августа 2020 года по адресу isolation@mosmuseum.ru. По итогам сбора музей Москвы обещает подготовить онлайн-проект и выставку.

Ранее Военно-медицинский музей в Петербурге объявил о сборе экспонатов для будущих экспозиционных проектов, рассказывающих о пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.