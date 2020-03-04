Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images/Global Look Press

Парижский Лувр вновь начал работу после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым в течение двух дней.

О возобновлении работы учреждения сообщила пресс-служба музея в Twitter.

Среда, 4 марта, Лувр открыт, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Лувра заявил, что музей закрыли 1 марта «из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

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