https://static.news.ru/photo/da5dbf20-5e20-11ea-8f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images/Global Look Press

Парижский Лувр вновь начал работу после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым в течение двух дней.

О возобновлении работы учреждения сообщила пресс-служба музея в Twitter.

Среда, 4 марта, Лувр открыт, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Лувра заявил, что музей закрыли 1 марта «из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам».