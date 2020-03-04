Парижский Лувр вновь начал работу после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым в течение двух дней.
О возобновлении работы учреждения
Среда, 4 марта, Лувр открыт, — говорится в сообщении.
Ранее представитель Лувра заявил, что музей закрыли 1 марта «из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам».
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга
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