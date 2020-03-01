https://static.news.ru/photo/651c6678-5bc1-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johanna Hoelzl/dpa/Global Look Press

Дирекция Лувра проводит совещание из-за распространения коронавируса. Открытие музея перенесли на неопределённый срок.

Руководство обсуждает возможные профилактические меры, передаёт ТАСС.

Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается, — рассказал представитель Лувра.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.