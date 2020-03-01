https://static.news.ru/photo/cf7750a6-5b8e-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

Ещё трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные в зону карантина в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка инфекции. Их диагноз был подтверждён лабораторными исследованиями в России. При этом у них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-служба Ватикана опровергла распространившуюся информацию о том, что недавнее недомогание папы римского связано с коронавирусной инфекцией. Ранее он отменил несколько аудиенций из-за недомогания, однако поначалу его самочувствие никак не комментировали, что и вызвало волну слухов.