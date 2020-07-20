Умер автор образа олимпийского мишки Виктор Чижиков

https://static.news.ru/photo/fdcf37fa-ca9e-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В возрасте 84 лет скончался художник-карикатурист Виктор Чижиков. Именно он является автором образа знаменитого медвежонка Мишки, прославившегося на весь мир после Олимпийских игр 1980 года в Москве.

По имеющейся информации, последнюю неделю жизни художник провёл в больнице. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Новость о кончине Чижикова была оглашена на следующий день после 40-летней годовщины памятной Олимпиады-80. Именно тогда, 19 июля 1980 года, медвежонок Мишка был отпущен в небо со стадиона «Лужники».

Однако талисман тех игр был далеко не единственной известной работой художника. Чижиков создавал изумительные карикатуры и по праву считался одним из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Это произведения «Праздник непослушания», «Три поросёнка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке», передаёт KP.RU.

О дате и месте прощания с «папой» олимпийского мишки будет известно позднее.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев.

На телеканале НТВ, где длительное время работал ведущий, рассказали, что он умер в реанимации.