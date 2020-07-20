Умер автор образа олимпийского мишки Виктор Чижиков

В возрасте 84 лет скончался художник-карикатурист Виктор Чижиков. Именно он является автором образа знаменитого медвежонка Мишки, прославившегося на весь мир после Олимпийских игр 1980 года в Москве.
По имеющейся информации, последнюю неделю жизни художник провёл в больнице. Причина смерти на данный момент неизвестна.
Новость о кончине Чижикова была оглашена на следующий день после 40-летней годовщины памятной Олимпиады-80. Именно тогда, 19 июля 1980 года, медвежонок Мишка был отпущен в небо со стадиона «Лужники».
Однако талисман тех игр был далеко не единственной известной работой художника. Чижиков создавал изумительные карикатуры и по праву считался одним из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Это произведения «Праздник непослушания», «Три поросёнка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке»,
О дате и месте прощания с «папой» олимпийского мишки будет известно позднее.
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