Гоголь всех запутал: сожжение «Мёртвых душ» может оказаться фейком

170 лет назад, 24 февраля 1852 года, Николай Гоголь, как считается в литературоведении, сжёг второй том поэмы «Мёртвые души». При этом прямых доказательств уничтожения писателем рукописи за несколько дней до смерти, по словам профессора МГУ им. Ломоносова Владимира Воропаева, нет, более того — оригинал вообще «никто никогда не видел». Как Гоголь хотел трансформировать образ Чичикова в продолжении и что за главы «из второго тома» были найдены в США — в материале NEWS.ru.

К похищению «Мёртвых душ» мог быть причастен Толстой?

Что произошло в доме Гоголя в ночь с 24 на 25 февраля (по новому стилю), точно не известно до сих пор. Ряд экспертов полагают, что писатель случайно отправил бумаги в камин. Этой версии, в частности, придерживались норвежский исследователь Гейром Хьетсо и американский историк русской литературы Юрий Ивасик. По их мнению, уставший после всенощного бдения автор намеревался избавиться от черновых записей уже переписанного начисто сочинения, но не заметил, что прихватил стопку листов беловика, и бросил их в огонь.

Писатель Игорь Гарин в книге «Загадочный Гоголь» не исключил, что рукописи второго тома «Мёртвых душ» могли быть украдены графом Александром Толстым, в чьём доме на Никитском бульваре писатель провёл последние дни. Похититель якобы боялся узнать себя в одном из героев. Ранее граф уже получил удар по репутации: он стал ловить косые взгляды знакомых после публикации Гоголем сборника «Выбранные места из переписки с друзьями», в котором ряд писем был обращён к нему.

усадьба графа А. П. Толстого. Здесь провёл последние годы своей жизни и умер Н.В.Гоголь Shakko/wikimedia.org

Считается, что Толстой мог уничтожить компрометировавшие его главы, а безопасную для себя часть вернул душеприказчикам автора — московскому губернатору Ивану Капнисту и профессору Степану Шевырёву. Для отвода глаз, пишет Гарин, граф сочинил легенду, будто Гоголь в порыве душевного расстройства собственноручно сжёг недостающие главы произведения, которые считал неудачными. Выглядело вполне правдоподобно: все знали, что это подобный способ «расправы» над черновиками был в духе писателя.

Ещё одна версия — политическая. Есть мнение, что второй том «Мёртвых душ» могли выкрасть агенты Третьего отделения, якобы опасавшиеся содержащихся в тексте пророчеств о незавидной судьбе правящей династии Романовых.

«Ясно одно — Чичиков должен был переродиться»

В 2009 году американский бизнесмен Тимур Абдуллаев заявил об имеющихся у него рукописях нескольких глав второго тома «Мёртвых душ». Эксперты пришли к заключению, что 315 страниц текста могут быть копиями, сделанными после смерти Гоголя.

Один из самых крупных гоголеведов Юрий Манн объяснял, что таких списков, сделанных переписчиками на основе обнаруженных в шкафу бумаг после смерти писателями с его черновыми пометками, существует множество, в том числе в России.

Все эти списки в конечном счёте восходят к оригиналу, но оригинал — это совсем другое дело, — подчёркивал Юрий Манн.

А вот оригинала второго тома «Мёртвых душ», по словам профессора МГУ Владимира Воропаева, «никто никогда не видел». Впервые исследователь поставил под сомнение сам факт существования законченной рукописи 20 лет назад, и за это время ни один специалист не смог опровергнуть его предположение.

Тайну второго тома «Мёртвых душ» эксперт назвал «самой больной проблемой гоголеведения».

Что сжигал, когда сжигал, почему сжигал? На эти вопросы нет однозначного ответа. Версия о сожжении базируется на признании самого Гоголя в уничтожении рукописи и словах его слуги. Но какие именно бумаги сгорели — точно неизвестно, — отметил Владимир Воропаев.

Гоголевед напомнил слова духовного отца писателя протоиерея Матфея Константиновского. Тот был последним, кто ознакомился с главами второго тома накануне сожжения рукописей. Священнослужитель признавался, что действительно не одобрил несколько набросков, но отрицал, будто советовал сжечь продолжение «Мёртвых душ». По словам духовного отца Гоголя, «едва ли у него был готов второй том, по крайней мере я не видал его».

В последние дни жизни Николай Гоголь усиленно работал над своим последним сочинением «Размышления о божественной литургии», которое было опубликовано уже после его смерти и стало образцом русской духовной литературы. Тему способности человека к духовному перерождению, заключил Воропаев, писатель планировал сделать основной и во втором томе «Мёртвых душ». По мнению исследователя, «Чичиков должен был переродиться, и это единственное, что ясно в этой загадочной истории с сожжением продолжения поэмы».