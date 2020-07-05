Бродвейский актёр умер в 41 год от осложнений коронавируса

https://static.news.ru/photo/9389ed98-bf56-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Ник Кордеро Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актёр Ник Кордеро, известный своими работами на Бродвее, скончался в 41 год. Причиной его смерти стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщила журналистам жена артиста Аманда Клоотс.

Кордеро ушёл из жизни 5 июля утром. Артист лечился в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе с марта. Кордеро после госпитализации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому. Во время лечения возникли проблемы со свёртыванием крови, из-за этого врачам пришлось ампутировать часть правой ноги мужчины. Со временем Кордеро стал восстанавливаться, однако его лёгкие перестали функционировать.

Я не могу поверить в произошедшее. Моё сердце разбито, я не могу представить себе нашу жизнь без него, — передаёт слова супруги артиста газета Hill.

Ранее она признавалась, что после заражения её муж был очень слаб. Даже такое простое действие как моргание отнимало у Кордеро все силы. В середине мая Кордеро, которому ампутировали ногу из-за вызванных коронавирусом осложнений, вышел из комы.

Звезда Бродвея родился в Канаде. В 2014 году его номинировали на престижную премию «Тони» за роль в постановке «Пули над Бродвеем».

Как писал NEWS.ru, британский музыкант нигерийского происхождения Бен Чиджиоке, более известный под сценическим псевдонимом Ty, скончался на 48-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.

В апреле после ухудшения состояния рэпер был госпитализирован и введён в искусственную кому.