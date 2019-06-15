https://static.news.ru/photo/a1fd1998-9038-11e9-8ff3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Al Jazeera English/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Видеозапись боя между силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара в Триполи опубликована в Сети. На кадрах запечатлено столкновение двух танков разработки Советского Союза — Т-55.

Машина, принадлежащая ПНС, подбила противника. Судя по кадрам, снаряд пробил борт Т-55, передаёт агентство Ruptly . После попадания начался пожар. По предварительным данным, экипаж смог спастись, так как люки были открыты.

Хафтар приказал своим силам наступать на Триполи, чтобы освободить столицу государства «от террористов» в начале апреля текущего года. Лояльные правительству группировки ответили акцией «Вулкан гнева». Бои ведутся в районе аэропорта и в различных районах города.

Ранее News.ru сообщал, что МИД РФ поддерживает связь со всеми сторонами конфликта в Ливии. В ведомстве добавили, что от обстановки в республике зависит политический процесс и проведение выборов.