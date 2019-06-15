Видеозапись боя между силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара в Триполи опубликована в Сети. На кадрах запечатлено столкновение двух танков разработки Советского Союза — Т-55.
Машина, принадлежащая ПНС, подбила противника. Судя по кадрам, снаряд пробил борт Т-55, передаёт агентство
Хафтар приказал своим силам наступать на Триполи, чтобы освободить столицу государства «от террористов» в начале апреля текущего года. Лояльные правительству группировки ответили акцией «Вулкан гнева». Бои ведутся в районе аэропорта и в различных районах города.
Ранее News.ru сообщал, что МИД РФ поддерживает связь со всеми сторонами конфликта в Ливии. В ведомстве добавили, что от обстановки в республике зависит политический процесс и проведение выборов.