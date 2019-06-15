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Видеозапись боя между силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара в Триполи опубликована в Сети. На кадрах запечатлено столкновение двух танков разработки Советского Союза — Т-55.

Машина, принадлежащая ПНС, подбила противника. Судя по кадрам, снаряд пробил борт Т-55, передаёт агентство Ruptly. После попадания начался пожар. По предварительным данным, экипаж смог спастись, так как люки были открыты.

Хафтар приказал своим силам наступать на Триполи, чтобы освободить столицу государства «от террористов» в начале апреля текущего года. Лояльные правительству группировки ответили акцией «Вулкан гнева». Бои ведутся в районе аэропорта и в различных районах города.

Ранее News.ru сообщал, что МИД РФ поддерживает связь со всеми сторонами конфликта в Ливии. В ведомстве добавили, что от обстановки в республике зависит политический процесс и проведение выборов.