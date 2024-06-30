Взрывы в Нигерии унесли жизни более 15 человек Reuters: 18 человек погибли из-за террористов-смертников в Нигерии

Фото: Emmanuel Osodi/XinHua/Global Look Press

Серия терактов произошла в северо-восточном штате Борно в Нигерии в субботу, 29 июня, сообщает Reuters со ссылкой на главу местного государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Баркиндо Саиду. По предварительной версии, нападения совершили женщины-смертницы. В результате атак погибли 18 человек и пострадали 30.

По меньшей мере 18 человек погибли и еще 30 получили ранения в результате серии нападений, совершенных предполагаемыми женщинами-смертницами в северо-восточном штате Борно в Нигерии, — говорится в публикации.

Как уточнил Саиду, в Борно произошло нападение террористов на свадьбу, похороны и больницу. Погибшими оказались жители города Гвоза. Среди них есть дети, взрослые и беременные женщины. Ответственность за атаки пока никто на себя не взял.

Степень травм варьируется от разрывов брюшной полости, переломов черепа и конечностей, — добавил Саиду.

Ранее теракт произошел на территории Республики Дагестан. По словам следователя по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амина Абасова, в Дербенте боевики сперва подожгли синагогу и убили двоих сторожей. После этого они атаковали церковь. Террористы скрылись на автомобиле LADA Granta. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали.