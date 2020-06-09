Вспышка Эболы зарегистрирована в Центральной Африке

https://static.news.ru/photo/89614230-a9f8-11ea-9f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hoffmann/Andreas Kurth

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго.

В результате вспышки заражены оказались 12 человек, все они находятся в северо-западном городе республики Мбандаке. Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтверждён, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро, передаёт Reuters.

В начале июня 2020 года ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом в Мбандаке, по утверждению организации, эти случаи не связаны с вспышкой Эболы в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы, так как люди создали «идеальные условия» для появления новых вирусов.Только за последние два десятка лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.