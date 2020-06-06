Учёные предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы

https://static.news.ru/photo/35bfaf02-a847-11ea-bcca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Коронавирус — не последняя пандемия, с которой столкнулось человечество. Мир столкнётся с новыми эпидемиями, так как люди создали «идеальные условия» для появления новых вирусов.

Только за последние два десятка лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.

От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись, — рассказывает в интервью BBC профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.

Вся причина в том, что человек нещадно «эксплуатирует природу»: вырубает лес, вторгается в места обитания диких животных, а после этого подхватывает от них заболевания.

Учёные уже доказали, что изменение людьми ландшафтов с низким уровнем разнообразия форм жизни под поля и плантации чаще несут риск заражения той или иной инфекцией.

На сегодня учёные создали целую схему, чтобы предотвратить новые возможные эпидемии. Она позволяет выделить среди тысяч бактерий и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. И если такой патоген обнаружен, рекомендуется скорее заняться созданием защиты от него, не дожидаясь, пока возникнет волна новой эпидемии.

Для этого в первую очередь нужно следить за локациями, где человек и дикие животные могут вступить в контакт. Это стихийные рынки, фермы на краю лесов и прочее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что европейским странам грозит массовая вспышка кори, если они не возобновят плановую вакцинацию, остановленную из-за пандемии коронавируса. Пандемия не вызвала сбоев в поставках вакцин и у европейских стран достаточно запасов для возобновления прививочной кампании.