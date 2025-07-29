Вооруженные люди захватили директора ведущего телеканала в Конго Actualite: неизвестные задержали руководителя телеканала Antenne A в Конго

В столице Демократической Республики Конго произошло нападение на телеканал Antenne A, сообщает новостной портал Actualite. Группа из примерно 40 вооруженных людей ворвалась в здание ведущей медиакомпании страны и задержала ее директора Леонара Мухемери.

По данным авторов, инцидент произошел в Киншасе. Нападавшие увезли руководителя телеканала в неизвестном направлении, не предоставив никаких объяснений. Сотрудникам запретили покидать рабочие места, а доступ в здание был полностью блокирован.

В социальных сетях появилась информация, что операцию провели сотрудники Национального агентства разведки ДРК. По некоторым данным, они искали спутниковое оборудование, предположительно принадлежащее иностранным гражданам.

Antenne A, основанный в 1991 году, является первым частным телеканалом страны. Его студия расположена в центре столицы. Инцидент вызвал обеспокоенность среди журналистов и правозащитников.

Ранее в Конго повстанцы из группировки «Объединенные демократические силы» (ОДС), связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ворвались в католическую церковь и устроили бойню. По данным агентства, погибли по меньшей мере 34 человека.

Это не первый инцидент, связанный с «Объединенными демократическими силами» в регионе, — ранее в этом месяце группировка уже устраивала бойню в провинции Итури, в результате которой также погибли десятки мирных жителей.