Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID Госдеп: из Зимбабве выслали сотрудников USAID по вопросам демократии

Фото: Xinhua/Global look Press

Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию (USAID), курировавших оценку демократии, прав человека и управления, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, это произошло принудительно, а перед этим они долгое время подвергались неподобающему обращению. Вашингтон считает подобные шаги «вопиющими, неоправданными и неприемлемыми», передает пресс-служба дипведомства.

Члены оценочной группы подвергались агрессивному обращению, длительным допросам и запугиванию, небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время, ночным задержаниям, а также принудительному выдворению из страны, — сказал Миллер.

Ранее пресс-служба российского посольства в Вашингтоне сообщила, что Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных «грязных схемах» в Африке. В подтверждение своих слов дипломаты обратили внимание на публикацию дипведомства США относительно якобы распространения российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке.

До этого в посольстве России в Кот-д’Ивуаре рассказали, что США наращивают присутствие в странах Западной Африки, сменяя французов в регионе. Таким образом в ведомстве прокомментировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена — он посетил Анголу, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерию и пообещал, что США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке.