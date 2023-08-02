В Нигере открыли границы с пятью соседними странами после госпереворота

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, которые были закрыты в связи с государственным переворотом в стране, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителей властей в Ниамее. Речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении.

Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня, — говорится в заявлении.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке. По информации СМИ, поводом для мятежа послужило намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Солдаты закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны этим двум африканским странам. Власти Угудау и Бамако выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».