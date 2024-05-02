В Конго выявили вспышку нового смертоносного штамма оспы обезьян В Конго зарегистрировали более 240 случаев заражения новым штаммом оспы обезьян

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

В шахтерском городе Камитуга в Демократической Республике Конго идентифицировали новую и более опасную форму оспы обезьян, заявил доктор Плацид Мбала-Кингебени. По его словам, которые передает ABC News, штамм вызвал 240 случаев заражения и как минимум три смерти.

Мы находимся в новой фазе развития оспы обезьян, — сказал Мбала-Кингебени.

Врач отметил, что новый штамм вызывает поражения на половых органах. Это, в свою очередь, затрудняет диагностику заболевания. Раньше обезьянья оспа в основном локализовалась на груди, руках и ногах, напомнил специалист.

В докладе ВОЗ о глобальной ситуации с этим заболеванием на этой неделе сказано, что новый штамм требует усиления эпиднадзора, точной диагностики и международного сотрудничества в решении проблемы общественного здравоохранения. Организация также указала на необходимость обновления рекомендаций по вакцинам против оспы обезьян.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы, поскольку из африканских стран прибывает большое число граждан РФ. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием.