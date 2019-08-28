Москва пытается продать странам Африки ядерные технологии, чтобы усилить своё влияние на континенте и заработать миллиарды. Представители Росатома за последние два года связались с десятками лидеров государств региона.
Как пишет британская газета
Издание отмечает, что Россия предлагает странам, заинтересованным в ядерной энергетике, «щедрые кредиты и долгосрочные контракты на поставку». Так, Египту Москва одолжила 85% стоимости проекта, где уже строится реактор ценой $29 млрд.
В публикации также говорится, что в нескольких африканских странах Росатом готовит местных специалистов по ядерной физике и энергетике. В Кении российская госкорпорация реализует стипендиальную программу, проводит конкурсы, победителей которых награждают «образовательной» поездкой в Россию с посещением АЭС и города Обнинска Калужской области.
Росатом входит в число международных компаний, экспортирующих технологии с использованием в реакторах «лёгкой» воды. Такие установки признаны наиболее безопасными в мире, но возведённые на их основе АЭС генерируют слишком много энергии, которую развивающиеся страны Африки, по мнению автора публикации, не смогут использовать в полном объёме.
Ранее News.ru писал, что в Литве опасаются «ядерной гибели» из-за Минска и Москвы. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность электростанции.