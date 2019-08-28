https://static.news.ru/photo/e7712e70-c9c1-11e9-b129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва пытается продать странам Африки ядерные технологии, чтобы усилить своё влияние на континенте и заработать миллиарды. Представители Росатома за последние два года связались с десятками лидеров государств региона.

Как пишет британская газета The Guardian , российская госкорпорация заключила сделки с Египтом, Замбией, Конго, Нигерией, Руандой, Суданом, Угандой, Эфиопией, ЮАР и другими странами.

Издание отмечает, что Россия предлагает странам, заинтересованным в ядерной энергетике, «щедрые кредиты и долгосрочные контракты на поставку». Так, Египту Москва одолжила 85% стоимости проекта, где уже строится реактор ценой $29 млрд.

В публикации также говорится, что в нескольких африканских странах Росатом готовит местных специалистов по ядерной физике и энергетике. В Кении российская госкорпорация реализует стипендиальную программу, проводит конкурсы, победителей которых награждают «образовательной» поездкой в Россию с посещением АЭС и города Обнинска Калужской области.

Росатом входит в число международных компаний, экспортирующих технологии с использованием в реакторах «лёгкой» воды. Такие установки признаны наиболее безопасными в мире, но возведённые на их основе АЭС генерируют слишком много энергии, которую развивающиеся страны Африки, по мнению автора публикации, не смогут использовать в полном объёме.

Ранее News.ru писал, что в Литве опасаются «ядерной гибели» из-за Минска и Москвы. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность электростанции.