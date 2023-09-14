Стали известны подробности нападения акулы на человека в Египте Врачи стабилизировали состояние девушки после нападения акулы в Египте

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Врачи стабилизировали состояние девушки, на которую 13 сентября на египетском курорте Дахаб напала акула, сообщает CNN Arabic. Хищная рыба откусила ей руку от плеча, из-за чего пострадавшая перенесла несколько операций, однако сейчас уже находится в сознании.

Жертвой акулы стала 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии. Девушка отдыхала в Дахабе, расположенном в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха, и решила поплавать в Красном море. Внезапно хищница впилась в ее руку — женщина ощутила острую боль, однако смогла отбиться от рыбы и выбраться из воды.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ближайшего отеля Зайнаб оказали первую помощь, что спасло ей жизнь, и доставили в больницу.

Сейчас акула остается непойманной. Пляж, где произошел инцидент, закрыт для посетителей.

Ночью 5 сентября в Коралловом море в Тихом океане акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества. Никто из них не пострадал.

8 июня сообщалось, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.