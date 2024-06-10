Самолет с вице-президентом Малави пропал с экрана радаров SHOT: борт с вице-президентом Малави Сулосом Чилимой пропал с радаров

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Авторы Telegram-канала SHOT сообщили, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой пропал с экрана радаров. На борту находились еще девять человек. Самолет вылетел из Лилонгве.

Связь пропала после вылета воздушного судна из столицы восточноафриканского государства. Вице-президент Малави занимает свой пост с 31 мая 2014 года.

В конце мая в Иране простились с погибшими в авиакатастрофе президентом республики Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. В церемонии участвовали несколько тысяч человек. Прощание прошло в городе Тебриз на северо-западе страны. После этого гробы отправили в Тегеран, где в столичной мечети состоялась всеобщая поминальная молитва.

Смерть Раиси не осталась без внимания президента России Владимира Путина. Глава государства указал на одну деталь в гибели иранского коллеги. Путин отметил, что делегация погибшего президента летела на вертолетах российского производства. По словам лидера, они прибыли к месту назначения без всяких проблем, несмотря на передвижение в тех же условиях в одном коридоре. Сопровождающие лица, сказал Путин, летели на двух вертолетах.