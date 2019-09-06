Члены Совета безопасности Организации объединённых наций поддержали предложения спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, подразумевающие, в числе прочего, расширение мандата ооновских миротворцев в этой африканской стране. Генеральный секретарь считает, что МООНПЛ (Миссия ООН по поддержке в Ливии) должна иметь возможность оказывать максимальную помощь враждующим сторонам в вопросах перемирия. Пока же между Триполи, где находится сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, и Тобруком, где власть в руках военачальника Халифы Хафтара и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА), продолжается конфликт. И многое в его исходе будет зависеть от позиции внешних сил, уверены аналитики.

Предложения [Саламе] были восприняты позитивно, — отметил постпред России при ООН Василий Небензя. — Не уверен, что в ближайшем будущем мы сможем решить этот вопрос полностью, но конечно, посыл Саламе был услышан и будет учтён в том, что касается его мнения о том, что мандат Миссии не позволяет на данный момент им исполнять обязанности, которые бы они хотели исполнять.

Наряду с Россией одной из главных стран, влияющих на урегулирование в Ливии, остаётся Франция. Париж, подобно Москве, долгое время, казалось бы, поддерживал Халифу Хафтара, однако в последнее время всё больше дистанцируется от предводителя ЛНА. На 9 сентября запланирован официальный визит в Россию глав МИД и Минобороны Франции, в преддверие чего французский министр обороны Флоранс Парли созвонилась со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе их беседы, в частности, обсуждалась проблема контроля за поставками вооружения на ливийскую территорию. Ранее о важности сотрудничества России и Франции в преодолении кризиса в Ливии заявлял и президент РФ Владимир Путин.

На днях некоторые СМИ распространили информацию о том, что Хафтар якобы посещал Москву незадолго до саммита «Большой семёрки», однако источники News.ru эти данные не подтвердили. Возможно, речь идёт о намеренном «вбросе» — даже российские дипломаты, в частности, глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, отмечают, что ливийский военачальник обладает мощными пропагандистскими инструментами, с помощью которых формирует общественное мнение, в том числе, создавая иллюзию поддержки от разных стран. На деле же для Кремля Хафтар уже перестаёт быть фаворитом в Ливии — прежде всего, из-за своего нежелания договариваться и поражений на поле боя. Изменился подход к ливийской проблеме и во Франции, отметил в беседе с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Обе страны на данный момент занимают более сдержанную позицию, чем ранее, стараясь быть равноудалёнными как от Триполи, так и от Тобрука, хотя в первые дни наступления Хафтара на ливийскую столицу была конкретная поддержка по отношению к нему со стороны Москвы и Парижа. По мере же того, как инициатива переходила к Правительству национального единства, обе страны поняли, что возлагаемые на командующего ЛНА надежды были несостоятельными, а делать однозначную ставку на него — опасно. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

Возможно, к России и Франции присоединится Италия, и все три страны попытаются вернуться к формату конференции национального диалога (единственная на сегодня подобная встреча прошла в сицилийском Палермо в ноябре прошлого года — News.ru), допускает эксперт. Вместе с тем, в Триполи уже не заинтересованы в переговорах с Хафтаром и любое дипломатическое решение конфликта сейчас возможно лишь при исключении его из переговорного процесса. Сам он понимает, что мирный диалог и прекращение боевых действий могут его похоронить как политическую фигуру. С другой стороны, он обоснованно надеется на дальнейшую поддержку со стороны Египта и Саудовской Аравии, поскольку для них проигрыш Хафтара будет автоматически означать утрату всех рычагов влияния в Ливии.