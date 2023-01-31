Президент Зимбабве заявил о возникшей «химии» между ним и Лукашенко

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

У президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва возникла «химия» с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом передает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление самого Мнангагвы.

С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то «химия», — заявил политик.

Мнангагва считает, что у него с Лукашенко одинаковый взгляд на развитие их стран. Также он добавил, что Зимбабве будет сотрудничать и дружить со всеми государствами, которые разделяют ее политическую позицию.

Ранее Лукашенко во время своего визита в Зимбабве подарил Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы. Ответный подарок от главы Зимбабве Лукашенко станет экспонатом музея в резиденции президента Белоруссии.

Официальная часть переговоров Лукашенко и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января. Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе — с участием членов делегаций с обеих сторон.

Сообщалось, что с участием лидеров стран также пройдет церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Республики Зимбабве, и будет дан старт третьей фазе программы. Мероприятие пройдет на базе Института сельского хозяйства Зимбабве.