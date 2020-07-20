Министр иностранных дел Нигерии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0c93b866-c9db-11ea-90ab-fa163e074e61_660.jpg Джефри Оньеама Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Глава МИД Нигерии Джефри Оньеама объявил о заражении коронавирусной инфекцией.

Я сделал в субботу четвёртый тест на коронавирус при первых признаках раздражения в горле, тест сейчас вернулся, он положительный. Я направляюсь в изоляцию в медицинское учреждение, — написал Оньеама в Twitter.

Did my fourth Covid-19 test yesterday at the first sign of a throat irritation and unfortunately this time it came back positive. That is life! Win some lose some. Heading for isolation in a health facility and praying for the best. #StayHomeSaveLives #COVID19 #PTFCOVID19 — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) July 19, 2020

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был обнаружен в Нигерии 27 февраля. Государство стало первой африканской страной, где удалось выявить COVID-19. Сегодня Нигерия находится на втором месте по количеству инфицированных среди государств Африки южнее Сахары.

Согласно последним данным, в Нигерии коронавирус обнаружили у 36 107 человек. Количество летальных исходов составляет 778. Среди выздоровевших и выписанных из больниц числятся 14 938 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 63,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за последние сутки.