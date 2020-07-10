Хореограф Махмуд Рида скончался в Каире

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Египетский хореограф Махмуд Рида умер в Каире. Он скончался на 90-м году жизни.

Рида известен как основатель сценического фольклорного танца. Ему удалось адаптировать для сценических выступлений различные народные жанры. Для этого он использовал элементы классической хореографии.

Махмуд Рида — выдающаяся фигура, веха в танцевальном и эстрадном искусстве Египта. Основанный им ансамбль Рида справедливо считают памятью нации, поскольку он сохранил танцевальное наследие различных регионов страны, которое могло оказаться полностью забытым, — цитирует искусствоведа из Египта Тарека аш-Шанауи РИА Новости.

На сегодняшний день ансамбль Рида является лауреатом множества премий и наград. Фольклорные танцы в обработке хореографа неоднократно попадали на телеэкраны.

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