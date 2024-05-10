Врачи назвали «русский суперфуд» для выведения плохого холестерина «Здоровое питание»: гречка помогает снизить уровень плохого холестерина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Гречка способна уменьшить уровень плохого холестерина и снизить риск развития диабета, сообщается на сайте проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора. По словам врачей, эта крупа является «русским суперфудом», который помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Специалисты добавили, что гречка богата селеном: в ней содержится примерно 15% от суточной нормы микроэлемента.

Также в гречке есть селен — около 15% от суточной потребности. Зерна гречихи содержат высокий уровень витамина B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), E (токоферол) и B3 (ниацин и ниацинамид) по сравнению с большинством злаков. Гречка помогает улучшить работу ЖКТ, нервной системы, снизить уровень плохого холестерина и уменьшить риск развития диабета, — говорится в материале.

Как подчеркнули эксперты, гречневая крупа богата ненасыщенными жирными кислотами. Кроме этого, мука из этой крупы может обеспечить достаточно высокий уровень пополнения дневной дозы марганца (90%), меди (66%), железа (60%) и цинка (25%).

Ранее гинеколог-эндокринолог Екатерина Кургускина заявила, что для укрепления иммунитета необходимо добавлять в рацион черноплодную рябину, вишню и щавель. По ее словам, эти продукты являются источником полезных микронутриентов, флавоноидов. Врач добавила, что для поддержания хорошего иммунитета рекомендуется употреблять в пищу льняное масло и кунжут, так как они богаты лигнанами.