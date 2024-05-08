Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета Врач Кургускина: черноплодная рябина и щавель помогают укрепить иммунитет

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Чтобы укрепить иммунитет, необходимо добавить в свой рацион черноплодную рябину, вишню и щавель, рассказала в беседе с LIFE.ru гинеколог-эндокринолог Екатерина Кургускина. По ее словам, эти продукты являются источником полезных микронутриентов, флавоноидов.

Основное свойство флавоноидов — это антиоксидантная активность, они обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим и противовирусным действием, регулируют гормональный баланс организма. Основные продукты, богатые флавоноидами, это черноплодная рябина, вишня, черная смородина, — объяснила медик.

Врач отметила, что большое количество флавоноидов содержится еще в щавеле и луковой шелухе. Также для укрепления иммунитета рекомендуется употреблять в пищу льняное масло и кунжут, так как они богаты лигнанами. Эти вещества обладают стимулирующими свойствами, понижают уровень холестерина и благоприятно влияют на работу всей пищеварительной системы, подчеркнула эндокринолог. Кунжут обеспечит хорошее состояние костной системы, а льняное масло поможет нормальному опорожнению кишечника.

Кургускина добавила, что водоросли и зеленые побеги злаковых также способны укрепить иммунитет, поскольку в комплексе с антиоксидантами и витаминами они повышают устойчивость организма и его энергетический потенциал. Кроме того, чабрец, мелисса, шиповник, эвкалипт, мята и мед являются природными иммуномодуляторами, подытожила врач.

Ранее врач-терапевт Зои Уильямс рассказала, что для хорошей работы иммунитета важно не заострять внимание на определенных продуктах, а выбирать разнообразную пищу. Она подчеркнула, что в среднем взрослый человек болеет простудой четыре раза в год.