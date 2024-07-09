Врач рассказала, как получить идеальный загар Врач Толмачева: для идеального загара можно оставаться на солнце в утренние часы

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Для того чтобы получить идеальный загар, можно оставаться на солнце в утренние часы с 08:00 по 10:00 и после 16:00, заявила в беседе с LIFE.ru врач и эксперт по здоровому образу жизни Виктория Толмачева. При этом, по ее словам, нужно отказаться от употребления спиртных напитков и не забывать о солнцезащитном креме и головном уборе.

Под воздействием ультрафиолета нарушается формирование белковых структур — коллагена и эластина, очень важных для нашей кожи. А в случае с алкоголем еще и печень страдает, которая также отвечает за синтез белка, — уточнила Толмачева.

По словам врача, кожа также получает двойной удар из-за сочетания горячительных напитков и солнца.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов ранее предупредил, что людям с большим количеством родинок стоит ограничить время загара до двух часов. Кроме того, во время такого вида отдыха стоит пользоваться специальными кремами и пластырями, закрывающими невусы.

Врач-косметолог Дарья Степанова также обратила внимание на то, что любители солнечных ванн быстрее других сталкиваются со старением кожи. По ее мнению, это происходит из-за разрушения коллагена при большом количестве ультрафиолета.