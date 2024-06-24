Врач рассказал, у кого больше шансов получить рак языка Онколог Тигров: чаще всего рак языка встречается у курящих мужчин старше 65 лет

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Рак языка чаще всего развивается у мужчин старше 65 лет, а также курящих и употребляющих крепкие алкогольные напитки, заявил в беседе с «Говорит Москва» хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А. С. Логинова Михаил Тигров. По его словам, пациенты, как правило, поздно обращаются к врачу и стараются не замечать образования дефектов речи и болезненных ощущений.

Отек может затруднять подвижность языка, затруднять глотание и быть уже болезненным при глотании какой-либо пищи, особенно соленой, острой, кислой. Это травмы, ожоги, при употреблении возникает мутация из-за длительной травмы слизистой, полости рта, глотки, гортани, — отметил Тигров.

По его словам, это связано с тем, что при курении и употреблении алкоголя человек пропускает через дыхательные и пищеварительные пути вещества, которые являются чужеродными и травмирующими для организма и к которым он не приспособлен. Эксперт отметил, что опухоли глотки помолодели за счет вирусов папилломы человека 16-го и 18-го типов. При этом опухоли полости рта, как правило, наблюдаются у людей в возрастном диапазоне от 50 до 65 лет, добавил он.

Ранее врач стоматолог Ирина Забродская рассказала, что из-за храпа повышается риск развития кариеса и возникновения сколов на зубах. По ее словам, у храпящих людей чаще встречается бруксизм и дисфункция суставов челюсти. Также из-за храпа может появляться сухость во рту, добавила она.