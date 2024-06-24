Стоматолог назвала последствия храпа для здоровья зубов Стоматолог Забродская: из-за храпа повышается риск развития кариеса

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Из-за храпа повышается риск развития кариеса и возникновения сколов на зубах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач стоматолог Ирина Забродская. По ее словам, у храпящих людей чаще встречается бруксизм и дисфункция суставов челюсти.

Бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у храпящих людей встречается в два раза чаще, чем у нехрапящих. Длительный бруксизм приводит к истиранию и сколам эмали, уменьшению срока эксплуатации композитных реставраций или ортопедических конструкций, снижению высоты прикуса, — объяснила медик.

Стоматолог отметила, что также из-за этого усугубляются проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Сначала это может проявляться в виде хруста, щелчков, а на поздних стадиях в виде боли, которая отдает в ухо и висок.

Также из-за храпа может появляться сухость во рту, добавила Забродская. Из-за приоткрытого рта быстрее испаряется слюна, которая защищает зубы от кариеса. Нарушение количества слюны приводит к росту микроорганизмов, которые вызывают кариес и воспаление десен. Кроме того, появляется неприятный запах изо рта и язвочки на сухой слизистой, заключила стоматолог.

Ранее австралийские ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, что обычный ночной храп может быть предупредительным сигналом высокого кровяного давления. Анализ показал, что мужчины среднего возраста с избыточным весом, которые храпят по ночам, имеют повышенный риск гипертонии.