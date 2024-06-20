Одна ночная привычка может указывать на опасные проблемы с сердцем Ученые выявили связь между храпом и высоким кровяным давлением

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Австралийские ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, что обычный ночной храп может быть предупредительным сигналом высокого кровяного давления. Анализ, опубликованный в научном журнале NPJ Digital Medicine, показал, что мужчины среднего возраста с избыточным весом, которые храпят по ночам, имеют повышенный риск гипертонии.

Отмечается, что это первое исследование, в котором используется технология многократного ночного мониторинга для изучения связи между храпом и артериальным давлением. Ведущий автор, доктор Бастьен Леша отметил важность обнаруженной связи и необходимость учитывать храп как фактор риска для здоровья.

Исследование показало, что храп является распространенной проблемой, и его последствия могут быть серьезными. Ученые заметили, что риск развития гипертонии у людей, храпящих регулярно, значительно выше, особенно если имеется апноэ во сне — внезапная остановка дыхания.

По словам профессора Дэнни Экерта, риск гипертонии у храпящих людей увеличивается вдвое, а у тех, кто также страдает апноэ во сне, риск удваивается. Плохое качество сна из-за храпа может увеличить вероятность развития серьезных заболеваний, связанных с высоким давлением. Следовательно, храп может стать предупредительным сигналом риска гипертонии, который, если не учитывать, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что привычка поздно ложиться спать повышает риск развития психических и поведенческих расстройств, таких как депрессия и тревожность. Она привела в пример заключение британских ученых, которыепришли к выводу, что самое лучшее психическое здоровье оказалось у людей с хронотипом «жаворонки».