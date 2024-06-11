Врач назвала популярную привычку, которая может «убить» в спортзале Гастроэнтеролог Тимощенко: жевание жвачки во время тренировки грозит смертью

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Жевание жвачки во время тренировки в спортзале может привести к смерти, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что при интенсивных занятиях жевательная резинка может попасть в дыхательные пути и вызвать асфиксию.

Жевательная резинка абсолютно недопустима в спортзале. До и после — пожалуйста, но не во время тренировки. При интенсивных занятиях, особенно в единоборствах, жвачка может попасть в дыхательные пути, что грозит асфиксией и смертью, — пояснила врач.

Гастроэнтеролог отметила, что из-за жвачки вырабатывается слюна, которая во время тренировки также может попасть в дыхательные пути. Она предупредила, что длительное жевание приводит к перенапряжению мышц. По словам врача, это чревато головными болями.

Жевание жевательной резинки может провоцировать вздутие живота и даже болевой синдром за счет содержания в ней сахарозаменителей, — добавила Тимощенко.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее рассказал, что игнорирование разминки перед занятиями в спортзале чревато повреждением связок и мышц. Он объяснил, что во время разогрева участвуют не только суставы, но и мускулатура. По его словам, если пренебречь разминкой, можно повредить структуры мышц.