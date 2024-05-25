Врач предупредил об опасности популярной у россиян зелени Врач Логинов: чрезмерное употребление щавеля может привести к камням в почках

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Чрезмерное употребление щавеля может спровоцировать образование камней в почках, предупредил гастроэнтеролог Владимир Логинов. По его словам, в зелени содержатся оксалаты, которые могут привести к проблемам со здоровьем, передает «Доктор Питер».

Щавель содержит щавелевую кислоту и оксалаты, которые вредны для организма при избыточном потреблении. Оксалаты могут накапливаться в почках и приводить к образованию камней. Не стоит злоупотреблять щавелем пациентам с заболеваниями почек или мочевыводящих путей, а также людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью, — уточнил врач.

Логинов объяснил, что нормой считается употребление щавеля не больше двух порций в неделю. При этом, посоветовал специалист, зелень лучше использовать как добавку к основным блюдам, чтобы нивелировать негативные свойства оксалатов.

Также гастроэнтеролог отметил, что в умеренных количествах щавель — очень полезный продукт. В нем содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, бета-каротин и витамины группы В. Кроме того, в 100 граммах этой зелени содержится более 50% суточной нормы аскорбиновой кислоты.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что шпинат обладает полезными свойствами, которые помогают снижать риски развития рака, катаракты и гипертонии. Однако, предостерегла она, как и щавель, эта зелень противопоказана людям с мочекаменной болезнью.