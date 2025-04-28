Врач перечислила признаки скрытого голода Врач Дианова назвала запоры и усталость признаками скрытого голода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запоры, депрессия и сухость кожи могут указывать на синдром скрытого голода, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, это происходит, когда организм не получает достаточного количества питательных веществ.

Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний. Недостаток витаминов влияет на биохимические процессы на клеточном уровне, — объяснила медик.

Дианова отметила, что скрытый голод может привести к ускорению старения. Среди причин диетолог выделила современный ритм жизни и нехватку времени на приготовление пищи.

Ранее гастроэнтеролог Александра Ковалева заявила, что для поддержания здоровья ЖКТ с утра лучше всего пить воду с лимоном и имбирем. Она отметила, что этот полезный напиток способствует выведению лишней жидкости из организма после сна.